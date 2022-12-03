Bitlis’te 1 kilo 194 gram Metanfetamin ele geçirildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 1 kilo 194 gram Metanfetamin ele geçirildi.

Narkotik ekiplerince Tatvan’da durdurulan otobüs içerisinde yapılan aramadan 191 kapsül halinde 1 kilo 194 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda, Tatvan ilçemizde durdurulan bir otobüs içerisinde yolcu olarak seyahat eden iki şüphelinin çanta ve üzerinde yapılan aramada; 191 kapsül halinde toplam 1 kilo 194 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.