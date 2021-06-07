Bitlisli sporculardan büyük başarı

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından 1-7 Haziran tarihleri arasında Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Muaythai Türkiye Şampiyonasına katılan Bitlis’in Tatvan ilçesindeki sporculardan biri Türkiye şampiyonu, biri Türkiye ikinciliği ve biri de Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Tüm alanlarda olduğu gibi spor alanında da elde ettikleri başarılarla adından söz ettiren Tatvanlı sporcular, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya katılan Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki muaythai takımı sporcularından Seyit Ali Arıcı (16) Türkiye şampiyonu, Mustafa Kurt (15) Türkiye ikinciliği, Özlem Melek Korkmaz (15) ise Türkiye üçüncülüğü elde etti. Şampiyonanın gençler kategorisinde Türkiye birincisi olan Seyit Ali Arıcı, elde ettiği bu başarı ile Tayland’da yapılacak olan dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanırken, ikinci olan Mustafa Kurt Rusya’da yapılacak Avrupa şampiyonasına, üçüncü olan Özlem Melek Korkmaz ise Türkiye’de yapılacak olan Avrupa kupasına katılmaya hak kazandı. Elde edilen başarı ile ilçeye bir gurur yaşatan sporcuların yeni hedefi ise dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında aynı başarıyı sürdürmek.

Elde edilen başarıların tesadüf olmadığını, pandemiye rağmen sporcuların azimli, sıkı ve disiplinli çalışmasına bağlı olduğunu belirten Takım Antrenörü Ömer Uğur, elde ettikleri başarılı sonuçlardan dolayı sporcularına tebriklerini iletti. Şampiyonaya uzun zamandır çalıştıklarını kaydeden Ömer Uğur, “Bugün de bu verimli ve azimli çalışmanın meyvelerini aldık. Toplam 4 sporcu ile katılım sağladığımız şampiyonadan 1 Türkiye şampiyonluğu, 1 Türkiye ikinciliği ve bir de Türkiye üçüncülü ile dönüyoruz. Bu gerçekten büyük bir başarı. Bu başarının mimarı sporcularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca; emeği geçen ve katkı sunan herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu başarıyı ilçemize armağan ediyoruz. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada sıkı ve disiplinli çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şampiyonanın gençler kategorisinde Türkiye birincisi olan Seyit Ali Arıcı elde ettiği bu başarı ile Tayland’da yapılacak olan dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanırken, ikinci olan Mustafa Kurt Rusya’da yapılacak Avrupa şampiyonasına, üçüncü olan Özlem Melek Korkmaz ise Türkiye’de yapılacak olan Avrupa kupasına katılmaya hak kazanmış oldu. İnşallah bu şampiyonalarda da büyük başarılar elde edecekler. Ben şimdiden sporcularıma başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Elde ettikleri başarıdan ötürü mutlu olduklarını dile getiren genç sporcular ise başarılarını ilçeye armağan ettiklerini ifade ettiler. Türkiye şampiyonu olan sporcu Seyit Ali Arıcı, birinci olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu dile getirerek, yeni hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu dile getirdi. İlçeye döner dönmez ara vermeden dünya şampiyonasına hazırlanacağını kaydeden Arıcı, kendisinden desteğini esirmeyen herkese teşekkürlerini iletti.