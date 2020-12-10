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Bitlisli kanaat önderi koronadan hayatını kaybetti

Bitlisli kanaat önderi Nurettin Mutlu, korona virüs nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BİTLİS 10.12.2020, 11:00
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Bitlisli kanaat önderi koronadan hayatını kaybetti

Bitlisli kanaat önderi Nurettin Mutlu, korona virüs nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bitlis’in Güroymak ilçesinde yaşayan, bölgenin tanınan kanaat önderlerinden Norşin Nakşibendi Şeyhi Şeyh Nurettin Mutlu’nun (87) korona virüs nedeniyle bir süredir pandemi hastanesi olarak hizmet veren Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi görüyordu. Sabah saatlerine doğru durumu ağırlaşan Nurettin Mutlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüzlerce talebe yetiştiren Nurettin Mutlu’nun vefat haberi bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Bölgenin önemli kanaat önderlerinden olan Mutlu, Güroymak ilçesinde cenazesi Şeyh Abdurrahmani Taği Kabristanı’nda toprağa verilecek.
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