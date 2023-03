Bitlisli kadınlar yaptıkları yemekleri satarak depremzedelere destek oluyor

Bitlis’teki kadınlar evlerinde yapmış oldukları yemekleri açılan hayır panayırında satarak depremzedelere destek oluyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde zarar gören vatandaşlar için tüm Türkiye olduğu gibi Bitlisliler de seferber oldu. Memur-Sen tarafından açılan hayır panayırında yapılan Bitlis yemekleri kadınlar tarafından bir lokanta ortamı oluşturularak memurlara ve vatandaşlara satılıyor. İki gün boyunca bu hizmeti veren hayır panayırında toplanan gelir ise depremzede vatandaşlara bağışlanacak. Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Filiz Erbek, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün burada depremzedeler yararına hayır panayırı düzenledik. Öğlen yemeğine memurlarımız geldi katılım oldukça iyi. Birazcık da olsa bir nebzede olsa yaraları sarabilirsek ne mutlu bize. İnşallah azda olsa depremzedelerin yaralarını sarmak istiyoruz” dedi.

Memur-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak ise depremin 10 ilde değil de 81 ildeki tüm hanede olduğunu ifade ederek, “Bugün Bitlis olarak Türkiye’de meydana gelen depremin sadece bu 10 ilimizde değil Türkiye’nin 81 vilayetinin her bir hanesine bir acı olarak düştüğünü ifade etmek istiyorum. Özellikle bizler ilimizde tüm Türkiye’ye her bir hanede bir ocakta pişirilen yemeği, yapılan tatlıyı bugün el birliği ile halkımızın hizmetine sunduk. Buradaki gaye tamamen bir vücut ve birlik beraberlik içinde oluşmuş olan bu deprem felaketine bir nebze olsun katkı sunmaktır. Rabbim bir daha bu acıyı göstermesin. Bugün Türkiye olarak asrın felaketi dediğimiz bu depremi Allah’ın izniyle el birliği ile güç birliği ile birbirimize destek olarak bununda üstesinden geleceğiz. Bu manzara bize Türkiye’nin en zor zamanda dahi kenetlendiğini bu manzara bizim birlik ve beraberliğe ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. O yüzdendir ki buradan her bir haneden hazırlanarak getirilen bu yiyecekler aslında bu hizmete uzanan bir eldir. Bizlerde inşallah bugün ilimizde bu birlik beraberliği göstererek İnşallah depremden zarar gören her bir haneye bir el uzatacak ve bizde sizinle beraberiz diyeceğiz” dedi.