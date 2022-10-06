Bitlisli çiftçilere sertifikalı buğday tohumu

Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Tarlalar Sürülsün Başaklar Büyüsün” proje ile çiftçilere sertifikalı buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirme (TAKE) Projesi çerçevesinde Bitlis’te yüzde 75 hibe ve yüzde 25 çiftçi öz kaynak katılımı şeklinde il ve ilçelerde yaşayan çiftçilere sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı. Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından TAKE projesi çerçevesinde yürütülen “Tarlalar Sürülsün Başaklar Büyüsün” projesi ile 126 bin 500 kilogram sertifikalı buğday tohumluğu temin edilerek hak sahibi çiftçilere dağıtıldı. Proje çerçevesinde çiftçilere dağıtılan sertifikalı tohumlar ile 5 bin 270 dekar arazide ekim gerçekleşeceğini belirten Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, çiftçilere hayırlı olsun dileklerinde bulundu.