Bitlisli 2 minik yürek bisiklet alacakları parayı depremzedelere bağışladı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’te yaşayan Mustafa ve Musab Koçyiğit adlı 2 kardeş, bisiklet almak için biriktirdiği paralarını deprem bölgesindeki çocuklara göndermek üzere Bitlis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Müdürlüğü’ne bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin yaraları hızlı bir şekilde sarılmaya çalışırken Bitlis’te yaşayan iki kardeş, bisiklet almak için biriktirdiği paralarını depremzedeler için bağışladı. Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Bitlis’te yaşayan Mustafa ve Musab Koçyiğit adlı 2 kardeş bisiklet almak için biriktirdiği paralarını deprem bölgesindeki çocuklara göndermek üzere Bitlis İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü’ne bağışladı. 2 kardeşin gösterdiği davranış herkese örnek olurken yazdıkları not ise duygulandırdı.

“Allah’a dua ediyoruz, bir daha böyle bir felaket yaşatmasın bizlere”

Koçyiğit kardeşlerin yazdıkları notta ise, “Kumbaramızda biriktirip bisiklet alacağımız paraları depremzede kardeşlerimize gönderiyoruz. Keşke elimizden fazlası gelseydi daha fazla yardım etmek isterdik. Allah’a dua ediyoruz, bir daha böyle bir felaket yaşatmasın bizlere. Sizleri Allah’a emanet ediyoruz” şeklinde not yazdılar.