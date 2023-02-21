Bitlis’in sembollerinden “Deliklitaş” buzla kaplandı

Bitlis’in şehirle özdeşleşen önemli sembollerinden biri olan Deliklitaş, Sibirya soğukları nedeniyle tamamen buzla kaplandı.

Şehir genelinde etkili olan Sibirya soğuklarından Bitlis’in sembollerinden olan Deliklitaş da nasibini aldı. Bitlis-Diyarbakır karayolunun 12. kilometresinde bulunan ve 1929 yılında Bitlis’e getirilen ilk aracın kentte giriş noktası olan Deliklitaş, soğuk havaların etkisiyle adeta buzla kaplandı. Zirvesinden akan doğal kaynak suları nedeniyle yaz ve kış ayrı bir güzelliğe bürünen Deliklitaş, hava sıcaklığının eksi 15-20 derecelere kadar düşmesiyle birlikte tamamen dondu. Görüntüsüyle donmuş şelaleyi andıran Deliktaş, doğal görüntüsüyle dikkatleri çekiyor. Yaz ve kış tepesinden inen doğal kaynak suları nedeniyle travertenleri aratmayacak bir görünüme kavuşan Deliklitaş, yoldan geçen vatandaşlarında ilgisini çekiyor.

Yoldan geçerken fark ettikleri doğal görüntüyü fotoğraflayan vatandaşlardan, bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.