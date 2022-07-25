Bitlis’in düşman işgalinden kurutuluşunun 106. Yılı

Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü münasebeti ile kentte 4 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından organize edilen kutlamalar 4 gün boyunca dolu dolu geçecek. 5 Ağustos günü başlayacak olan kutlamalar çerçevesinde yöresel ürün sergileri, yemek yarışmaları, sünnet şöleni, gençlik festivalleri ve çocuk şenlikleri gibi etkinlikler düzenlenecek.

Yine 5 ve 8 Ağustos günleri her akşam 20.30’da Manuş Baba, İlyas Yalçıntaş, Mehmet Erdem ve en son akşam ise Zara konserleri olacak.