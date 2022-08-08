Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yıl dönümü

Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 106’nci yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na valilik ve belediye çelenklerinin konulması ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Düzenlenen törende bir konuşma yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, şanlı tarihimizdeki kahramanlık destanlarından biri de 106 yıl önce Bitlis’te yazıldığını belirterek, “Milletimizin bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceği bir kez daha tüm dünyaya gösterilmiş, Bitlis’imiz işgalcilerden temizlenmiş ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde sürdürülen bu büyük mücadelede Bitlisli hemşehrilerimiz üzerine düşen görevi yerine getirmişlerdir. Kahraman ecdadımızın bize emanet bıraktığı en değerli hazinemiz olan vatan topraklarımızın her bir zerresi şehitlerimizin asil kanlarıyla sulanmış, öz evlatlarını vatana feda eden anaların gözyaşlarıyla ıslanmıştır. 106 yıl önce topraklarımıza göz diken düşmanların emelleri neyse bugün de vatanımızın toprak bütünlüğünü ve aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan dahili ve harici düşmanların amacı da aynıdır, değişen sadece zaman ve şartlardır. 106 yıl önce tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyor, ülkemizin dört bir yanında hainlerle mücadele eden kahraman vatan evlatlarımıza yüce Allah’tan güç kuvvet diliyor, halkımızın bu mutlu gününü büyük bir gururla kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından Bitlis konulu şiirler okunurken, 8 Ağustos Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşundan dolayı Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sportif yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, kurum amirleri, öğrenciler, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.