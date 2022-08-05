Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşu 4 gün süren etkinliklerle kutlanacak

Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yıl dönümü nedeniyle 4 gün boyunca sürecek olan etkinlikler başladı.

‘Büyük Bitlis Buluşmaları’ olarak da nitelendirilen kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej yürüyüşüne Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, belediye başkanları, kurum amirleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Bitlis Belediyesi, Bitlis Valiliği ile Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikler, Bitlis ve Adıyaman halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile devam etti.

Cumhuriyet Meydanı’nda 4 gün sürecek olan etkinliklerin açılışında konuşan Vali Oktay Çağatay, “Mardin’i kıskanıyoruz, milyonlarca turist ağırlıyorlar. Ama bizim tescilli eserimiz onların neredeyse iki katı” dedi.

“Muhteşem bir şehirde yaşıyoruz" diyen Vali Çağatay, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Uzunca bir süredir buradayım. Sahip olduğumuz tarihi güzellikler var. Turizmde marka haline gelmiş Mardin var. Biz onları kıskanıyoruz, milyonlarca turist ağırlıyor. Bizim tescilli eser sayımız Mardin’in neredeyse iki katına yakın. Bitlis’i bu güzellikleriyle, tarihiyle dünyaya ve Türkiye’ye armağan edeceğiz. Çok güzel tabiat güzelliklerimiz var. Doğu Anadolu Bölgesi’nde en çok ormanı olan il biziz. Her ilçemizde farklı farklı güzelliklerimiz var. Ama bizim en büyük güzelliğimiz genç nüfusumuzun olmasıdır. 350 bin nüfusumuzun 217 bini 0-30 yaş arasıdır. Bu bize büyük bir zenginlik ama aynı zamanda büyük bir mesuliyet yüklüyor. Biz bu gençlerimize gelecek temin etmeliyiz. Onlara güzel imkanlar sunmalıyız, onlara iş temin etmeliyiz. Bilim vermeliyiz, sanat vermeliyiz” diye konuştu.

Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise kentte 80 yıl boyunca bulunan 5 ana sorunun 4’ünü çözdüklerini söyledi. Kiler, “20 yıldır bu şehre hizmet ediyoruz. 2002’de geldiğimizde ulaşım sorunu vardı, eğitim sorunu vardı ve işsizlik vardı ama en önemlisi özellikle terör sıkıntısı vardı. 5 ana problem vardı bu şehrin ve bu bölgenin sorunuydu. Bizden önceki 80 yıl boyunca 5 ana problemin 4’ünü çözdük. Ulaşım sorunu şu anda şehrimizde yok. Emniyet, huzur ve güvenlik sıkıntımız yok. Özellikle sağlık ve eğitimde Türkiye’nin üzerinde bir durumdayız. 2018’de yeniden seçildiğimizde bir işsizlik sıkıntımız vardı. O zaman bütün ekibimiz olarak bir söz verdik. İnşallah dedik ki 2023 sonuna kadar işsizlikle mücadele olacak ve bu dönem buraya gelecek yatırımlarla işsizlik sıkıntısına bir neşter vuracağız” dedi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da, 2019 yılında göreve geldiklerinde söyledikleri tek bir şeyin ‘Yeni yüzüyle tarihi Bitlis’ olduğunu belirterek şunları söyledi:

“2019’dan bu yana söylediğimiz tek bir şey var. Yeni yüzüyle tarihi Bitlis. İlk geldiğimiz gün dediğimiz gibi çok çalışacağız. Ama Bitlis’i hak ettiği yere getireceğiz inşallah. Özellikle bugün Bitlis’te olan misafirlerimiz şunu gördüler ki 1 yıl önce gelmiş oldukları Bitlis’ten eser yok. Çok şükür yaptığımız hizmetlerle Bitlis’in tarihini gün yüzüne çıkarıyoruz. Büyük projelere imza atıyoruz. Bitlis’te en büyük projemiz, hayalimiz, kangren olmuş bir sorun dere ıslah projesini başlattık. Bununla beraber bu hafta ihalesi yapılacak 9 tane tarihi köprümüzün çalışmaları başlatılacak. Yine Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu Hazo Hanı, Paşa Hamamı ve Behiye Camii’nin de restorasyonu devam ediyor. İnşallah bu hafta kalemizin restorasyonu ve seyir terası ile birlikte ihalesi olacak ve buna da başlanacak. Aynı zamanda 80 ilde olan Bitlis’te olmayan otogarımızın temelini de bu yaz atacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bitlis, Trabzon, Mardin, Muş, Batman, Adıyaman, Siirt ve Erzurum’un stantları gezildi.