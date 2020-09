Bitlis’in çehresi hizmet atağıyla değişiyor

Bitlis Belediyesi tarafından başlatılan yol yapım ve asfalt çalışmaları sonbaharda da tüm hızıyla devam ediyor.

Beşminare Mahallesi’nde asfalt serim çalışmalarının gerçekleştirildiği yolu inceleyen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Belediyesi olarak her alanda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Vatandaşlara daha konforlu ortamlar sunmak için çalışan Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beşminare Mahallesi’ndeki TOKİ 1, 2 ve 3. etapta yol yapımı ve asfaltlama çalışmaları yapıyor. 12 metre genişliğinde 4 bin metre uzunluğundaki yolda çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tanğlay, işçilerle sohbet edip, teknik ekipten bilgi alarak vatandaşların taleplerini dinledi. Hizmet atağını sürdüren Başkan Tanğlay, Bitlis Belediyesi olarak her alanda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin farklı mahallelerde eş zamanlı olarak çalışmaya devam ettiğini belirten Başkan Tanğlay, “Sonbahar mevsimi olmasına rağmen güzel havayı fırsat bilerek program dahilinde hızlı bir şekilde asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bütün birimlerimizle birlikte Bitlis’in her bir köşesinde yapılması gereken hizmetleri adım adım yerine getiriyoruz. İnşallah tüm mahallelerimizde talep edilen ne varsa birer birer tamamlayıp, ilimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan mahallelere yapılması gereken yeni yolları yapıyor, diğer taraftan da yol yenileme çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Her alanda çalışmalar yürüterek, şehrimize yakışır hizmetler yapıyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu bir Bitlis’te yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha rahat ve daha konforlu bir Bitlis sunmak içindir. Yapılan çalışmaların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.