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Bitlis’e 93 doktor ataması yapıldı
Sağlık Bakanlığı tarafından Bitlis ve ilçelerine farklı branşlarda 14 uzman ve 79 pratisyen olmak üzere 93 doktor ataması yapıldı.
BİTLİS 02.09.2022, 23:05
Sağlık Bakanlığı tarafından Bitlis ve ilçelerine farklı branşlarda 14 uzman ve 79 pratisyen olmak üzere 93 doktor ataması yapıldı.
Atamalarla ilgili açıklamalarda bulunan Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emine Kübra Dindar Demiray, “Sağlık Bakanlığımız tarafından Bitlis merkez ve ilçelerimizin ihtiyacına istinaden, 14 uzman ve 79 pratisyen tabip olmak üzere toplam 93 doktor kadrosu açılmıştır. Atanacak 93 doktorumuz ile Bitlis’imizin sağlık kadrosu daha da güçlenecektir. Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya ve Bitlis Milletvekillerimiz Sayın Cemal Taşar ve Sayın Vahit Kiler’e, AK Parti İl Başkanımız Sayın Engin Günceoğlu’na destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.
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