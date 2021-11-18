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Bitlis Valisi Oktay Çağatay’a ‘Çiftçi Dostu Şeref Belgesi’ verildi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay’a, Ahlat Ziraat Odası (AHZO) tarafından ‘Çiftçi Dostu Şeref Belgesi’ verildi.

BİTLİS 18.11.2021, 15:57
Bitlis Valisi Oktay Çağatay’a ‘Çiftçi Dostu Şeref Belgesi’ verildi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay’a, Ahlat Ziraat Odası (AHZO) tarafından ‘Çiftçi Dostu Şeref Belgesi’ verildi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberinde Bitlis Vali Yardımcısı vekili Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ve Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik ile birlikte Ahlat Ziraat Odası’nı ziyaret etti. Burada Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden tarafından karşılanan Vali Çağatay, çiftçi ve muhtarlarla bir araya geldi. Çiftçi ve muhtarların sorunlarını dinleyen Vali Çağatay Ahlat’ın tarımda çok iyi durumda olduğunu söyledi. Vali Çağatay, “Tarımda Ahlat bizim göz bebeğimiz oldu, yavaş yavaş Türkiye’nin de göz bebeği oluyor. Birçok alanda olduğu gibi Türkiye’nin en kıymetli yerlerinden birisi oluyor. Ahlat kuru fasulye üretiminde yüzde 12’lik üretimle Türkiye’de 3’ncü durumda. Patates üretiminde zaten oldukça iyi durumdayız, meyve üretiminde artan bir yükseliş var. Bitlis’te tarım alanlarının yüzde 99,5’i kullanılarak üretim yapılıyor. Bunda Ahlat ilçemizin çok büyük katkısı var” dedi.

Bitlis’te yapılan fabrikalar sayesinde yakın zamanda işsizlik sorunun kalmayacağını da vurgulayan Vali Çağatay, “Bitlis merkezde büyük fabrikalar yapılıyor. Bunların hepsi tarım dışı işsizlere çare bulmak amacıyla kuruluyor. Tarımda zaten bir numara olduğumuzu biliyoruz. Türkiye’de çok kıymetli bir yerimiz var. İnşallah buda artarak devam edecek ama geri kalan gençleri de bizim işsiz bırakmamamız lazım. Allah nasip ederse birkaç sene içinde işsizlik kalmayacak. Biz bu anlamda müthiş bir altyapı faaliyeti yürütüyoruz. Milletvekillerimizin çok yoğun desteğini alıyoruz. Eren Holding’in Bitlis’e büyük yatırım yaptı. Allah nasip ederse gelecek sene fabrikalarını bitiyorlar. Onların ve beraberinde kurulan fabrikalarla birlikte 2023 yılının hemen başlarında tekstil başta olmak üzere diğer iş kollarıyla birlikte 8-10 bin kişiye istihdam sağlayacağız” diye konuştu.

“Tarım ve hayvancılıkta lider konumundayız”

Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden ise “Bizim 1 milyon 350 bin dekar çayır ve meramız, 1 milyon 310 bin dekar alanda tarımsal alanımız var. 800 bin küçükbaş, 60 binde büyükbaş hayvan varlığımız var. Bölgemizde tarım ve hayvancılıkta lider konumundayız. Bitlis’in hayvan varlığı sayısı Karadeniz Bölgesi’ndeki 13 ildeki hayvan varlığı sayısından daha fazladır. Bizim beklentilerimizden biriside üniversitemiz bünyesinde tarım ve hayvancılık alanında bölüm açılmasıdır. Bu konuyu Bitlis Eren Üniversitesi Rektörümüze de arz ettik. Bu bizim büyük bir eksikliğimiz. Bu bölüm açılırsa hem önümüz açılır hem de ufkumuz açılır” dedi.

Vali Çağatay’a ‘Çiftçi Dostu Şeref Belgesi’ verildi

AHZO Başkanı Necat Demirden konuşmasından sonra Bitlis Valisi Oktay Çağatay’a Bitlis çiftçisine vermiş olduğu desteklerden dolayı ‘Çiftçi Dostu Şeref Belgesi’ takdim etti. Toplantı sonunda çiftçi ve muhtarların sorunlarını dinleyerek not alan Vali Çağatay kendisine iletilen sorunların takipçisi olacağını söyledi. Vali Çağatay daha sonra Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve İl Özel İdaresi Genel Sekteri Adem Aydoğdu ile birlikte yapımı devam eden ‘1071 Spor Kompleksi’ inşaatını gezdikten sonra ilçeden ayıldı.

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