Bitlis OSB’de atık su arıtma tesisi için fizibilite süreci başlıyor

Bitlis Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) atık su arıtma tesisinin fizibilite süreci imza töreni gerçekleştirildi.

Bitlis Valiliğinde düzenlenen imza törenine Vali Oktay Çağatay ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından Bitlis ekonomisinde ve kalkınmasında önemli bir etkiye sahip olması beklenen Bitlis Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) sanayileşmenin yatırımcı, çalışan ve kent üzerinde oluşturabileceği çevresel baskıların azaltılması amacıyla hazırlanan Bitlis OSB Atık Su Arıtma Tesisi Fizibilitesi Projesinin imza töreni gerçekleştirildi.

Hazırlanacak fizibilite çalışması ile Bitlis OSB’de atık suların oluşturacağı çevre kirliliğini önlemek ve atık suların ekolojik hayat üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla yapılacak çalışmalar için ilk adım atılacak ve yol haritası belirlenecek.

Proje ile Bitlis OSB’de yer alan endüstriyel tesislerden kaynaklanan atık suların, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenen deşarj standartlarına göre arıtılmasını sağlayacak ortak atık su arıtma tesisi için gerekli fizibilite çalışmaları yapılacak.

Böylelikle Bitlis OSB’nin atık su arıtma yönetim alt yapısı geliştirilecek, su kirliliği azaltılacak, içme suyuna erişim kolaylaştırılacak. Yapılacak bu çalışma sonucunda bölgenin tercih edilebilirliğine pozitif yönde bir etki olacak ve çevre kirliliğinin engellenmesiyle sanayinin çevre üzerinde oluşturacağı baskı azaltılacak. Sonuç olarak sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma ve refah toplumunun oluşmasını zemin hazırlanacak.