Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu 16 şüpheli yakalandı

Bitlis merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce teknik takipli dosya neticesinde 25.12.2022 günü il merkezi 1, Tatvan 14 ve Muş 1 olmak üzere toplam 16 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 16 şüpheli yakalanmıştır. Dosya neticesinde 54,34 gr metamfetamin, 2,72 gr eroin, 2,56 gr esrar maddesi, 95 adet suboxone hap, 2 adet cam aparat ve 1 adet el telsizi ele geçirilmiştir. Ayrıca dosya neticesinde operasyon öncesi süreçte 48 şüpheliye Uyuşturucu Madde Kullanma suçundan işlem yapılmış, operasyon neticesinde ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 16 şüpheliden 14 şüpheli 28.12.2022 tarihinde çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmış, 2 şüpheli serbest bırakılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.