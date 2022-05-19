Bitlis ‘Kitap Fuarı’na hazırlanıyor

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan ‘Kitap Fuarı’ öncesi istişare toplantısı düzenlendi.

Bitlis il merkezi ve ilçelerindeki STK temsilcilerinin katılımıyla BETAV Bitlis Şubesinde düzenlenen toplantıda; Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi, Bitlis Eren Üniversitesi ve paydaşların katkılarıyla 25 - 29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan ‘Kitap Fuarı’ için fikir alışverişi ve istişarelerde bulunuldu.

BETAV Bitlis Şube Başkanı Cevat Kaya ve komisyon üyelerinin fuarın detaylarıyla ilgili bilgilendirmede bulunduğu toplantıda, STK temsilcileri de fuara ilgiyi arttırmak ve amacına ulaşması noktasında fikir ve önerilerini dile getirdi.

Bitlis için bir ilk olan önemli bir organizasyona imza atılacağını dile getiren BETAV Bitlis Şube Başkanı Cevat Kaya, STK temsilcilerinden de fuar için destek sunmalarını istedi. İçerisinde söyleşi, dinleti ve imza günlerinin yer alacağı 1. Bitlis Kitap Fuarı’nın amacına ulaşması noktasında STK temsilcilerinin de fikir ve önerilerini almak istediklerini kaydeden Cevat Kaya, “Bir birinden değerli bu fikir ve öneriler doğrultusunda güzel bir fuara ev sahipliği yapağımıza inanıyorum. Ben bu vesile ile şimdiden heyecanını yaşadığımız fuarın ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, herkesi 25 - 29 Mayıs tarihlerinde fuarımıza davet ediyorum” dedi.