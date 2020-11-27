Bitlis kırsalında terör örgütünce tuzaklanmış 2 adet EYP ele geçirildi

Bitlis kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyon kapsamında 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirilerek imha edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, teröristlerce tuzaklanmış iki adet 3’er kiloluk EYP’nin bulunarak imha edildiği bildirildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Sarıkonak Köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmış, BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla ‘Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli .Çavuş Eyüp Fidan 2020-160’ operasyonu icra edilmiştir. Operasyon kapsamında, Sarıkonak köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca tuzaklanmış, basma düzenekli 2 adet 3’er kiloluk amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP ve 1 adet 105 mm top mühimmatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcılar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.