Bitlis İl Özel İdaresinin 2022 bütçesi kabul edildi

Bitlis İl Özel İdaresinin 2022 yılı bütçesi 95 milyon olarak oy birliğiyle kabul edildi.

2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü kasım ayı oturumları sona erdi. İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç’in başkanlığını yaptığı toplantının son oturumunda, Bitlis İl Özel İdaresinin 2022 yılı bütçesi 95 milyon olarak oy birliği ile kabul edildi. 20 günlük sürede dış kurum müdürleri ve yetkililerinden brifingler alınarak yoğun bir tempo ve disiplinle tüm birleşimler yeterli çoğunlukta yapıldı.

20 gün boyunca birçok gündem maddesinin ele alındığı kasım ayı oturumlarının sona erdiğini ve 95 milyon ana bütçenin oy birliğiyle kabul edildiğini belirten İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç, “20 günlük bütçe maratonumuz tamamlanmış olup 2022 yılının 95 milyon ana bütçesi oy birliğiyle kabul edilmiştir. İl Genel Meclisimiz ve İl Özel İdaremiz, Bitlis’in en ücra ve tenha yerleşim alanında yaşayan vatandaşımızın gözü, kulağı ve sesi olmaya çalışmaktadır. Meclis üyelerimiz ve idaremiz sorumluluk bilinci içerisinde kaynakları yerinde ve verimli kullanma hassasiyetini göstermekteler. Her konuda olduğu gibi kaynak temini konusunda da desteğini esirgemeyen vekillerimize, valimize ve her platformda yanımızda olan il başkanımıza, genel sekreterimize, meclis üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. 2022 yılı mali bütçemizin ilimize, ülkemize hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.