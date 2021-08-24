banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Masko Mobilyacılar Sitesi'nde bir bina çöktü!
Masko Mobilyacılar Sitesi'nde bir bina çöktü!
Taliban mensubu Malatya'da İnönü Üniversitesi’nden kabul almış!
Taliban mensubu Malatya'da İnönü Üniversitesi’nden kabul almış!
Bakan Koca’dan ‘6 Eylül’ mesajı
Bakan Koca’dan ‘6 Eylül’ mesajı
Alanyaspor, Leroy Fer transferini açıkladı
Alanyaspor, Leroy Fer transferini açıkladı

Bitlis İl Jandarma Komutanı değişti

BİTLİS (İHA) – Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven Bitlis İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

BİTLİS 24.08.2021, 19:04
Bitlis İl Jandarma Komutanı değişti

BİTLİS (İHA) – Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven Bitlis İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararlara göre İl Jandarma Komutanlıklarında değişim yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar gereği, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven Bitlis İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ise Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığına atandı.

Yorumlar (0)
31°
açık