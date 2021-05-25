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Bitlis hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek Hizan İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bitlis hizan İlçe Nüfus Müdürlüğü yenilenen yüzü, modern iç dizayn yapısı ve yeni konsepti ile vatandaşlara daha modern şartlarda hizmet vermeye başladı.

BİTLİS 25.05.2021, 00:44
Bitlis hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek Hizan İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bitlis hizan İlçe Nüfus Müdürlüğü yenilenen yüzü, modern iç dizayn yapısı ve yeni konsepti ile vatandaşlara daha modern şartlarda hizmet vermeye başladı.

Yenilenen İlçe Nüfus Müdürlüğü’nü ziyaret eden Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, İlçe Nüfus Müdürü Serdar Korkmaz’dan çalışmalar hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Hayırlı olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Yelek, Konsept Nüfus Müdürlüğü ile ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi, iş ve işlemlerin hızlı sonuçlanması için nüfus müdürlüklerinde yeni nüfus müdürlüğü konsepti çalışmasının tamamlandığını, yeni konsept ile vatandaşlara daha ferah hizmet sunulmasının yanı sıra “3’ü Bir Yerde Uygulaması” kapsamında kimlik, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerinde etkin ve hızlı hizmet verilmesinin hedeflendiğini söyledi.
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