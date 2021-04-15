Bitlis “Hafızlık Pekiştirme Kursu” tamamlandı

Bitlis İl Müftülüğü tarafından başlatılan “Hafızlık Pekiştirme Kursu” tamamlandı.

İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani tarafından yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlığı Pekiştirme Hizmet İçi Eğitim Kursunun kasım ayında başlatıldığını bildirdi. Din hizmetleri sınıfında görev yapan personellerin Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun ezbere okuyabilmelerini sağlamak, din hizmetlerinde büyük bir öneme sahip olan hafızlıklarını pekiştirmek ve aşır okuma tavırlarını geliştirmek amacıyla mahallinde İl Müftülüğü koordinesinde açılan Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Kursunun tamamlandığını dile getiren Geylani, kursa katılan ve başarı gösteren din görevlilerine başarı belgelerini takdim etti.