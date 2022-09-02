Bitlis Devlet Hastanesinde bir ilk

Bitlis Devlet Hastanesinde bir ilke imza atılarak karın ağrısı şikayeti ile başvuran hastaya, cerrahi uygulanamayan hastalarda uygulanan alternatif bir tedavi yöntemi olan “Perkütan Kolesistostomi” işlemi uygulandı.

Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Emrah Yaşar ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gizem Yaman tarafından gerçekleştirilen operasyon ile Bitlis için bir ilke imza atıldı. Karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran hastaya yapılan tetkikler sonucunda safra kesesinde bulunan taşlara bağlı ileri düzeyde iltihap olduğu ve buna bağlı safra kesesi duvarında yırtılma oluştuğu tespit edildi. Safra kesesinde bu derece iltihap ve duvarında yırtılma olan hastalarda ameliyatın ciddi risk teşkil etmesi ve iyileşme sürecinin zorlu olması nedeniyle kentte daha önce hiç yapılmayan bir alternatif tedavi yöntemi olan “Perkütan Kolesistostomi” işlemi uygulanmasına karar verildi. Uzm. Dr. Emrah Yaşar ve Op. Dr. Gizem Yaman tarafından ultrason eşliğinde safra kesesinde oluşan iltihabı boşaltmak için Perkütan Kolesistostomi uygulanan hastanın operasyonu başarılı şekilde yapıldı. Yapılan operasyon ile sağlığına kavuşan hasta, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gerçekleştirilen operasyon ile ilgili bilgi veren Uzm. Dr. Emrah Yaşar, “Karın ağrısı şikayeti ile hastanemize başvuran hastamıza yapılan tetkikler sonucunda safra kesesinde bulunan taşlara bağlı ileri düzeyde iltihap olduğunu ve buna bağlı safra kesesi duvarında yırtılma oluştuğunu tespit ettik. Safra kesesinde bu derece iltihap ve duvarında yırtılma olan hastalarda ameliyatın ciddi risk teşkil edeceğini ve iyileşme sürecinin zorlu olacağını bildiğimizden dolayı hastaya ameliyat için zaman kazandırmak ve iyileşme sürecini hızlandırmak adına hastanemiz genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Gizem Yaman ile birlikte Perkütan Kolesistostomi planladık. Ultrason eşliğinde safra kesesinde oluşan iltihabı boşaltmak için Perkütan Kolesistostomi uyguladık ve hastamızı şifa ile taburcu ettik. Daha önce ilimizde yapılmayan bu ve benzeri tedavi yöntemleri nedeniyle hastalarımız il dışına gitmek zorunda kalmakta ve tedavileri gecikmekteydi. Bu durumu hastane başhekimliğimiz ile görüşüp çözüm üretmek için kendilerinden destek aldıktan sonra bu ve benzeri girişimler için girişimsel radyoloji polikliniğimizi açtık. Artık ilimizde bu ve benzeri girişimsel radyolojik işlemleri yapıyoruz ve hastalarımız başka illere gitmek zorunda kalmadan kendi illerinde rahatlıkla tedaviye ulaşabiliyorlar. Bu işlem dışında kitle biyopsileri, nefrostomi, varis tedavileri ve batın içi iltihaplara yönelik drenaj tedavileri başta olmak üzere ilimizde birçok girişimsel radyolojik işlemler rahatlıkla yapılabiliyor. Bu konuda desteklerini eksik etmeyen İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hastane başhekimliğimize desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz” diye konuştu.