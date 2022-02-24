Bitlis Defterdarı Özçelik’ten “Vergi Haftası” ziyareti

Bitlis Defterdarı Ferit Özçelik, “Vergi Haftası” etkinlikleri kapsamında Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Toplumda vergi bilincinin artması ve vergi konusuna kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla bu yıl 33’üncüsü kutlanacak Vergi Haftası kapsamında Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden heyet üyeleri, Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit ve yönetim kurulu üyesi Recep Ateş tarafından karşılandı.

Defterdarlık heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit, Vergi Haftası münasebetiyle bütün vergi teşkilatının haftasını tebrik etti.

Vergi vermenin en önemli vatandaşlık görevlerinden biri olduğunu söyleyen Bitlis Defterdarı Ferit Özçelik, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.