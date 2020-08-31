Bitlis Belediyesinin parke döşeme çalışmaları
BİTLİS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, KENT İÇİ ULAŞIMI RAHATLATMAK VE GÜVENLİ HALE GETİRMEK AMACIYLA MAHALLELERDEKİ SOKAKLARI KENT KİMLİĞİNE YAKIŞIR HALE GETİRİYOR.
Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent içi ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek amacıyla mahallelerdeki sokakları kent kimliğine yakışır hale getiriyor.
Belediye ekipleri, Saray Mahallesi’nde yollar ve ara sokaklarda kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Başlattığımız yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında reglaj, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür taşı döşeme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Standartlara uygun yapılan çalışmalarımız ile ilimiz daha modern bir hale kavuşacak. Tevazu, samimiyet ve gayretle gönül belediyeciliği anlayışını şiar edinerek hep birlikte Bitlis’imize hizmet etmeye devam inşallah” dedi.
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