Bitlis Belediyesinin korona virüs tedbirleri

Bitlis Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında camii, halk otobüsleri ve minibüslerde dezenfekte çalışmaları yaptı.

Türkiye’de korona virüsünün görülmesinin ardından binlerce yolcunun seyahat ettiği toplu taşıma araçlarında korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması başlatıldı. Bitlis Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, belediyenin sağlık ekipleri, camii ve halk otobüslerinin her noktasını korona virüs tehdidine karşı dezenfekte etti.

Dezenfekte çalışmaları hakkında bilgi veren Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, sadece toplu taşıma araçlarında değil vatandaşların yoğun kullandıkları bütün alanlarda bu çalışmaları yaptıklarını söyledi. Belediye Başkanı Tanğlay, pandemi sürecinin başından itibaren Bitlis Belediyesinin taksi, minibüs ve halk otobüslerinde dezenfeksiyon çalışmaları yaptığını belirterek, “Bugün 60 otobüsümüz burada dezenfekte edildi. Halkımızın sağlıklı yolculuk yapabilmesi için düzenli olarak bu işlemler devam edecek” dedi.