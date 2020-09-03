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Bitlis Belediyesinden temizlik çalışması
BİTLİS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER, KENT GENELİNDEKİ BİRÇOK NOKTADA YABANİ OT İLE MÜCADELE ÇALIŞMASI YAPTI.
BİTLİS 03.09.2020, 11:29
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Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelindeki birçok noktada yabani ot ile mücadele çalışması yaptı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında kent genelindeki kötü görüntü ve çevre kirliliğine yol açan birçok noktadaki yabani ot temizliği gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar ile görüntü kirliliğinin de önüne geçen ekipler, halkın park ve bahçelerde daha rahat vakit geçirmelerini sağlıyor. Ekipler, çalışmaları kapsamında bütün mahallelerdeki açık alanlar, boş arsalar ve yol kenarlarındaki yabani otları temizlerken, aynı zamanda cadde ve sokaklardaki kötü görüntüye neden olan çöpleri de temizliyor.
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