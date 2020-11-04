Bitlis Belediyesinden emlak ve çevre temizlik vergisi uyarısı

Bitlis Belediyesi, 2020 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin 2’nci taksit ödemelerinin 30 Kasım Pazartesi günü olduğu duyurdu.

Bitlis Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılına ilişkin emlak ve iş yerlerine ait ilan reklam ve çevre temizlik vergilerinin 2’nci taksit ödeme süresinin bu ayın bitiminde sona ereceği belirtilerek, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için 2020 yılına ilişkin vergi ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulundu. Yılda iki dönem olarak taksitlendirilen emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisinin ikinci taksit ödeme süresinin kasım ayı sonu itibariyle sona erdiği ifade edilen açıklamada, “Türkiye sınırları içinde bulunan bina ve arsalar 1319 sayılı Kanun hükümlerine göre emlak vergisine tabi tutuluyor. Vergi senede iki eşit taksitte ödeniyor. Emlak vergisinin 1. taksiti mart, nisan ve mayıs aylarında ödendi. En son ödeme 31 Mayıs 2020 tarihinde yapıldı. Verginin 2. taksit ödemeleri ise kasım ayı itibariyle başladı. Çevre temizlik vergisi de, belediyelerin sunduğu çevre temizlik hizmetleri için konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılardan alınıyor. Meskenlerin çevre temizlik vergisi su faturalarına yansıtılırken iş yerlerinin vergisi de emlak vergisi gibi yılda iki eşit taksitle ödeniyor. Bu kapsamda iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için belediyeye çevre temizlik vergisi ödemesi yapılması gerekiyor. Mükelleflerin mağdur olmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 30 Kasım 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımız, vergilerini belediyemiz veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi www.bitlis.bel.tr sitemizin E-Belediye modülü ile internet üzerinden de ödeme yapabilirler. Aynı şekilde mükelleflerimiz, Vakıfbank ve Ziraat Bankasından online ödeme yapabilecekleri gibi otomatik ödeme talimatı da verebilirler. Belediyemize borcu bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini ihmal etmemelerini rica ederiz” denildi.