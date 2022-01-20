Son Dakika
Bakan Koca: "Kartal’da, Aile Sağlığı Merkezimizde görevli hemşire silahlı bir saldırgan tarafından hunharca katledildi. Hemşire arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, ge
Kartal’da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla öldüren Rahmi Uygun, sorgulanmak üzere Gayrettepe’deki Cinayet Büro Amirliği’ne getirildi.
Bitlis-Baykan karayolu ulaşıma açıldı
Baykan karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken, yol yeniden ulaşıma açıldı.
BİTLİS 20.01.2022, 16:31
Baykan karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken, yol yeniden ulaşıma açıldı.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle Bitlis-Baykan karayolu ulaşıma kapanırken, bazı sürücüler ise mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin ummalı çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açılan yolda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.