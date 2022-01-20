Bitlis-Baykan karayolu ulaşıma açıldı

Baykan karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Bitlis-Baykan karayolu ulaşıma kapanırken, bazı sürücüler ise mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin ummalı çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açılan yolda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.