BİGACEM’in "İnsansız Hava Aracı Uçuş Eğitimi” projesi onaylandı

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti’nin (BİGACEM) Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (DAKA) sunduğu “İHA-1 Ticari İnsansız Hava Aracı Uçuş Eğitimi” projesi onaylandı.

DAKA, Teknik Destek Programı kapsamında başvuru aldığı 5’inci dönemin destek almaya hak kazanan projelerini açıkladı. Toplam 9 projenin destek almaya hak kazandığı 5’inci dönem projelerinden biri de BİGACEM’in ‘İnsansız Hava Aracı Uçuş Eğitimi’ projesi oldu. BİGACEM üyelerinin mesleki gelişimine ve kentin tanıtımına katkı sunmak amacıyla hazırladığı proje ile sahada aktif olarak görev yapan gazetecilere yüz yüze, teorik ve sahada uygulamalı olarak eğitim verilecek.

BİGACEM Genel Sekreteri ve Proje Koordinatörü Hakan Okay, gerek üyelerinin mesleki gelişimine ve gerekse kentin tanıtımına katkı amacıyla bir projeyi daha hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. BİGACEM’in 100’ü aşkın üyesiyle kentin ilk ve en büyük meslek örgütü olduğuna dikkat çeken Okay, bu proje ile üyelerin artık havadan da güzel işlere imza atmaya başlayacağına inandığını söyledi.

Proje onayından dolayı DAKA’ya teşekkürlerini ileten BİGACEM Başkanı Sinan Aygül ise, üyelerinin mesleki gelişimi adına daha çok projeye imza atacaklarını sözlerine ekledi.