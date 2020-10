BEÜ Rektörü Yardım’ın 2020-2021 eğitim öğretim yılı mesajı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

2020-2021 eğitim-öğretim yılının her kesime hayırlı olmasını dileyen BEÜ Rektörü Yardım, “2020-2021 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, akademik ve idari personeliyle birlikte tüm üniversitemiz ailesine ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bitlis Eren Üniversitesi olarak her şartta, her geçen yıl daha da büyüyerek, öğrenci sayısını arttırarak, gelişerek ülkesine ve insanlığa katkı sunmaya gayret ediyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgının olumsuz tesirleri altında bile bizler, eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürerek, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmaya, insanlığa ve ülkesine faydalı bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Ancak tüm insanlığı etkisi altına alan Korona virüs salgını dolayısıyla maalesef bu dönem de yüz yüze eğitime başlayamadığımızı ve kıymetli öğrencilerimizden ayrı olmanın burukluğunu yaşadığımızı belirtmek istiyorum. Üniversitemiz, evrensel hedeflere ulaşma noktasındaki sorumluluklarının bilincinde olmanın yanında öğrencilerini geleceğe hazırlamak noktasında en iyi imkânı sunmak için var gücüyle çalışıyor. Bu bağlamda Üniversitemiz; ülkemiz, bölgemiz, ilimiz için tüm olanaklarını seferber etmeye devam etmektedir. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı’nın başta öğrencilerimiz olmak üzere, değerli aileleri ile akademik ve idari kadromuz için başarılarla dolu ve salgından uzak geçmesini diliyorum” dedi.