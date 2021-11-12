BETAV 35 yaşına girdi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı’nın (BETAV) 35. yılı kutlamalarına katıldı.

Vakıf binasında yapılan etkinlikte konuşan Vali Oktay Çağatay, 1987’de kurulan BETAV’ın güzel işler üretip, güzel insanların gelişmesine vesile olan bir vakıf olduğunu ifade ederek, “Bitlis’te göreve yeni başladığımda BETAV’da fark ettiğim ilk şey; güzel işler, güzel çalışmalar yapmalarına rağmen görünürlüğünün, bilinirliğinin çok zayıf olmasıydı. Bitlis BETAV binasının TOKİ’de bir dairede olduğunu öğrendiğimde daha görünür, BETAV’a daha çok yakışan bir yer olduğunu düşündüğüm bu binayı almaları için görüştük. Arkadaşlar burayı aldılar ve çokta güzel bir yer haline getirdiler” dedi.

BETAV’ın arıcılık işine girmesinin önemli olduğunu dile getiren Çağatay, “İnşallah arıcılığı da ayağa kaldıracaklar. BETAV’ı da bir kamu kurumu gibi yanımda hissediyorum. Bitlis ile ilgili çalışmalarda, aklıma herhangi bir şey takıldığında, dönüp arkamda BETAV’ı görmek hakikaten beni çok rahatlatıyor. İyi ki BETAV var, iyi ki sizler onunla beraber çalışıyorsunuz. BETAV, daha nice 35 yaşlara ulaşsın istiyorum” dedi.

Bitlis BETAV Şubesi Başkanı Cevat Kaya ve Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş’ın konuşmalarının ardından Vali Çağatay BETAV’ın 35’inci yılı dolayısıyla hazırlanan pastayı kesti.