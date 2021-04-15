Belediyeden Ramazan denetimi

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı.

Gıda Denetim Ekipleri, kent genelinde fırınlar, marketler, kasaplar, toptan bakkaliye işi yapanlar ve yufka satış yerlerinde denetimlere devam ediyor. Ekipler, başta işyeri açma ve çalışma ruhsatına esas olan, gayri sıhhi müesseslerin taşıması gereken tüm şartları yerinde inceleyerek, Ramazan ayı öncesi vatandaşların tüketimine sunulan tüm ürünlerin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda üretilmiş olması hedefi ile denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Ekipler, denetimi yapılan iş yerlerinde, işletme çevresinin düzenlenmesi, personel hijyeni, ürünlerin muhafazası ve nakli ile ilgili tespit edilen eksiklikler konusunda yasal işlemler yaparak, iş yeri sahibine ve çalışanlarına bilgilendirmelerde bulundu.