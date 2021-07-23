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Bayramda aşılama mesaisi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bayrama rağmen durmadan aşılama yaptı.

BİTLİS 23.07.2021, 17:37
Bayramda aşılama mesaisi
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BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bayrama rağmen durmadan aşılama yaptı.

Tatvan Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi’ndeki cami hoparlörlerinden Türkçe ve Kürtçe anonslarla vatandaşları aşı yapmaya davet etti. Yapılan aşılamanın ardından ekipler gelmeyenler için de ev ev dolaşarak çalışmalarını sürdürdü. Aşı yaptırmakta tereddüttü olanları da ikna eden sağlık ekipleri, bayram tatiline rağmen durmadan aşılama yapmaya devam edeceklerini söyledi.
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