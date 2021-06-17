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Başsavcı Altınay’dan Kaymakam Zeyrek’e veda ziyareti

Burdur’un Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Bitlis’in Güroymak Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Altınay, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek’e veda ziyareti gerçekleştirdi.

BİTLİS 17.06.2021, 15:46
Başsavcı Altınay’dan Kaymakam Zeyrek’e veda ziyareti

Burdur’un Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Bitlis’in Güroymak Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Altınay, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek’e veda ziyareti gerçekleştirdi.

Kaymakam Emre Zeyrek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek 3 yıldır ilçede görev yapan Başsavcı Altınay’a teşekkür etti. Zeyrek, Mahmut Altınay’a yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlçeden ayrılmadan önceki son resmi ziyaretini Kaymakam Zeyrek’e gerçekleştiren Başsavcı Mahmut Altınay, Bucak Cumhuriyet Başsavcısı olarak hizmetini sürdürecek.
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