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Başkan Tanğlay muhtarlarla bir araya geldi

BİTLİS BELEDİYE BAŞKANI NESRULLAH TANĞLAY, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ MÜNASEBETİYLE KENT MERKEZİNDE GÖREV YAPAN MAHALLE MUHTARLARI İLE ÖĞLE YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ.

BİTLİS 20.10.2020, 14:44
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Başkan Tanğlay muhtarlarla bir araya geldi

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle kent merkezinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi.

Bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, görev süresinin başından bu yana Bitlis Belediyesi tarafından hayata geçirilen hizmetleri anlattı. Pandemi sürecinin tüm dünyada olduğu gibi yerelde de olumsuz etkileri olduğuna değinen Başkan Tanğlay, “Mart ayından bu yana yaklaşık 8 aydır salgına karşı mücadele yürütüyoruz. En verimli, en hızlı hizmet dönemimizde salgına karşı mücadele yürüttük. Sürekli alanda olduğumuz için muhtarlarımızla birlikte mahallelerimizin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tespit etme gayreti içerisindeyiz. Halkımızın talep ve ihtiyaçlarını karşılayacağız. Tüm sorunların üstesinden geleceğiz. Bitlis Belediye Başkanı olarak bu özel gününüzde sizlerle birlikte olmak istedim. Bu duygu ve düşüncelerle demokrasimizde önemli bir yer tutan siz değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Mahalleleri ile ilgili talep ve ihtiyaçlarını birinci ağızdan iletme fırsatı bulan muhtarlar da, Başkan Nesrullah Tanğlay’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

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