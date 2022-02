Başkan Gürsoy’dan ESO Başkanı Kirazcı’ya ziyaret

Bitlis’in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, meclis üyeleri ile birlikte Adilcevaz Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığına seçilen Kamil Kirazcı ve yönetimine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, geçtiğimiz günlerde Adilcevaz Esnaf ve Sanatkârlar Odasının olağan kongresinde başkan seçilen Kamil Kirazcı ve yönetimini tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Kamil Kirazcı ve yönetimi ile ilçe esnafı için yapılması gereken çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Gürsoy, belediye olarak esnafla işbirliği içerisinde olduklarını ifade ederek, “Esnafımız bir şehrin ve toplumun aynasıdır. Esnafı mutlu olan, esnafı dürüst ve düzgün olan bir milletin geleceği garanti altındadır. Esnafı mutlu bir şehri yönetmekte yöneticiler için kolaydır. Sağ olsun esnafımız vatandaşımıza her zaman yardımcı oluyor. Esnafımız her zaman devletimizin ve milletimizin yanında oldular. Kendilerine ilçemize sağladıkları katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bizler esnafımızla her zaman sahada iç içeyiz. Belediye olarak esnafımızın ve odamızın her zaman yanındayız. Adilcevaz Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığına seçilen Kamil Kirazcı’ya görevinde başarılar diliyorum. Yeni görevinin kendisine, ilçemize ve esnafımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Adilcevaz Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kamil Kirazı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, esnafa verdiği desteklerinden dolayı Başkan Gürsoy’a teşekkür etti.