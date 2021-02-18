Başkan Geylani’den Regaip Kandili mesajı

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Regaip Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Geylani, "Mağfiretin, bereketin ve lütfun bol olduğu üç aylara bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Regaip Kandili’yle başlayan, bin aydan hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan kandiller zincirini içinde barındıran bu gecenin İslam âlemine barış ve huzur getirmesini diler, tüm insanlığın birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Regaip Kandili, adından da anlaşılacağı gibi Allah-u Teâlâ’nın kullarına birçok lütuf ve ihsanlarda bulunduğu, az ibadetlerine karşılık çok sevap verdiği, kıymeti ve değeri büyük, rağbet edilmesi gereken bir mağfiret ve rahmet gecesidir. Üç ayların manevi iklimine girildiği müjdesini taşıyan Regaip Kandili’nde, Cenâb-ı Hakk’a yürekten yöneliş ve yakarışın, günahlardan arınmanın, kendimizi bulma ve bilmenin, nefsimizin yanıltıcı arzularından uzaklaşmanın imkânını yakalarız. Manevi coşkuyu daha fazla yaşadığımız ve kendimizi günahlardan arındırmak için fırsat gördüğümüz bu mübarek günlerin toplumun huzur ve refahının sağlanmasına vesile olmasını temenni ederim. Kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bugünler, Allah’a şükür imkânı bulacağımız özel günlerdir. Regaip gecesi duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece ilimizin, bölgemizin, ülkemizin ve gönül coğrafyamızın huzuru ve kardeşliğimizin pekişmesi için dua edelim. Yapacağımız duaların kabul edileceğine inancımız tamdır. Bu vesile ile tüm İslam âleminin ve vatandaşlarımızın Regaip Kandili’ni tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.