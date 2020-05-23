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Başkan Geylani’den Ramazan bayramı mesajı

BİTLİS`İN TATVAN BELEDİYE BAŞKANI MEHMET EMİN GEYLANİ, RAMAZAN BAYRAMI DOLAYISIYLA KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.

Başkan Geylani’den Ramazan bayramı mesajı

BİTLİS`İN TATVAN BELEDİYE BAŞKANI MEHMET EMİN GEYLANİ, RAMAZAN BAYRAMI DOLAYISIYLA KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 20:11
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Başkan Geylani’den Ramazan bayramı mesajı

Bitlis`in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Ramazan bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bayramların, toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirdiği, hoşgörü ve barışın hâkim kılındığı günler olduğunu belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Rahmet ve mağfiret ayı olan bir Ramazan-ı Şerif’i daha geride bırakmanın ve mübarek Ramazan bayramına ulaşmanın sevinicini hep birlikte yaşıyoruz. Rabbimizin bize nimeti olan dini bayramlar; birlik, beraberlik, kardeşlik ruhumuzu pekiştirmesi, her türlü kırgınlıkları unutturması bakımından çok önemli bir fırsattır. Ülkemizi olduğu gibi tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde sokağa çıkma yasağından ötürü bu yıl bayramı sevdiklerimizden ayrı geçirecek olsak da; kalplerimiz ve gönüllerimiz bir olacaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz bir zorluk yoktur. Bu yıl Ramazan Bayramı’nın manevi ruhuna uygun bir şekilde, tedbirler elden bırakılmaksızın kutlanması ve bu musibetten biran önce kurtulmak en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta kıymetli Tatvanlı hemşerilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nın mübarek olmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.

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