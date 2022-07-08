Başkan Geylani’den ’Kurban Bayramı’ mesajı

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yayınladığı mesajla vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Paylaşma ve yardımlaşmanın daha yoğun olarak yaşandığı bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Biz biliriz ki, bayramlar kucaklaştıkça, kaynaştıkça bayram olur. Bayramlar sevinçlerimizi, mutluluklarımızı paylaştıkça bayram olur. Bu bayram da; sevdiklerimize kavuşacak, onlarla kucaklaşacak; sevgimizi, ekmeğimizi ve soframızı paylaşacağız. Tatvan Belediyesi olarak bizler, her zaman olduğu gibi bu bayramda da sizler için görevimizin başında çalışıyor olacağız. Bu bayramın; kavuşma, paylaşma ve dayanışmamıza vesile olacağı nice bayramı beraberinde getirmesi dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutluyor, Tatvanlı hemşerilerime sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram diliyorum.”