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Başkan Geylani’den genç hafızlara ziyaret

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Sultan Alparslan Proje İmam Hatip Ortaokulunda hafızlık eğitimi gören öğrencileri ziyaret etti.

BİTLİS 17.11.2020, 09:56
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Başkan Geylani’den genç hafızlara ziyaret

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Sultan Alparslan Proje İmam Hatip Ortaokulunda hafızlık eğitimi gören öğrencileri ziyaret etti.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Sultan Alparslan Proje İmam Hatip Ortaokulundaki genç hafız adaylarına hediye takdim ederken, dereceyle okulu kazanan üç öğrenciye de tablet hediye etti. Başkan Mehmet Emin Geylani, yetkililerden de eğitimler hakkında bilgiler aldı.

Ziyarette konuşan Başkan Geylani, “Kur’an-ı Kerim Rabbimizin kelamıdır. Müslümanların da Yüce Allah’ın bu kelamını okuması, öğrenmesi ve onu anlaması en büyük görevlerinden birisidir. Kur’an-ı Kerim’i okumak, onu anlamak ve onunla amel etmek Müslümanların en büyük görev ve vazifesidir. Kur’an’a gönül verip öğrenen olmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum ve hafızlık eğitimi gören 78 öğrencimizi tebrik ediyorum. Buradan öğrencilerimize de müjdemizi verelim. Hafızlık eğitimini tamamlayan her bir öğrencimize tablet hediye edeceğiz” diye konuştu.
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