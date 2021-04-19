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Başkan Geylani’den esnaf ziyareti

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, devam eden altyapı çalışmalarını inceleyerek esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

BİTLİS 19.04.2021, 16:34
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Başkan Geylani’den esnaf ziyareti

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, devam eden altyapı çalışmalarını inceleyerek esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Geylani, öncelikle Cumhuriyet Caddesi’nde devam eden ikinci etap altyapı çalışmalarını inceledi. Daha sonra çarşı merkezindeki esnafı ziyaret ederek taleplerini dinleyen Başkan Geylani, belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Başkan Geylani, Cumhuriyet Caddesi ve çarşı merkezinde yürütülen altyapı çalışmalarının Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanarak üstyapı çalışmaları için Karayolları Bölge Müdürlüğüne teslim edeceklerini söyledi. Başkan Geylani, kısa süre içerisinde de caddenin tamamlanacağını belirtti.
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