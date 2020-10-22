Başkan Geylani’den BİGACEM’e ziyaret
BİTLİS’İN TATVAN BELEDİYE BAŞKANI MEHMET EMİN GEYLANİ, 21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ MÜNASEBETİYLE BİTLİS GAZETECİLER CEMİYETİNİ ZİYARET ETTİ.
Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle Bitlis Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.
Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Özkan ve belediye basın birimi personellerinin eşlik ettiği Başkan Geylani, ziyaret vesilesiyle BİGACEM Başkanı Sinan Aygül ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaret vesilesiyle 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlayan Başkan Geylani, “Milletimizin gören gözü, konuşan dili, yazan eli olan tüm gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” dedi.
Başkan Geylani, yapılan son genel kurul sonucunda görevi devralan BİGACEM’in yeni yönetimine de “hayırlı olsun” dileklerini iletti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BİGECEM Başkanı Sinan Aygül ise iyi dilek ve temenniler için meslektaşları adına Başkan Geylani’ye teşekkürlerini iletti.
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