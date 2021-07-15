Başkan Geylani’den 15 Temmuz mesajı

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Geylani, mesajında, "15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize, birlik ve beraberliğimize kasteden terör örgütü FETÖ’nün hain darbe girişiminin beşinci yılındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kulak vererek sokaklara, meydanlara çıkan, yüreğinde vatan ve millet sevdası taşıyan insanlarımız o gece kirli hesapları bozarak bir destan yazdı. Demokrasiye ve Türkiye’nin geleceğine sahip çıkarak, kanlarını, canlarını ortaya koydular. Milletin silahlarıyla milletin vurulduğu o gece onlarca şehit verdik. Milletimiz; vatan, millet, istiklal ve istikbal tehlikeye düştüğünde birlik ve beraberliği sağlayarak nasıl tek bir yürek olunabileceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye’nin önüne set çekmek isteyenler Allah’ın izniyle bu imkana bir daha asla kavuşamayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor, demokrasi için can vermiş tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; kahraman gazilerimize uzun ömürler diliyorum” dedi.