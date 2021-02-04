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Başkan Geylani projelerini anlattı

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından ‘Sokakta Kimse Kalmasın ve Sıcak Çorba İkramı İle Gönülleri Isıtıyoruz’ projeleri ulusal basında yer almaya devam ediyor.

BİTLİS 04.02.2021, 12:46
Başkan Geylani projelerini anlattı

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından ‘Sokakta Kimse Kalmasın ve Sıcak Çorba İkramı İle Gönülleri Isıtıyoruz’ projeleri ulusal basında yer almaya devam ediyor.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, TRT GAP Radyosu’na konuk olup, Tatvan Belediyesi tarafından geçen günlerde başlatılan ‘Sokakta Kimse Kalmasın ve Sıcak Çorba İkramı İle Gönülleri Isıtıyoruz’ projeleri hakkında bilgiler verdi. Kimsesiz ve evsizlerin soğuk kış aylarında dışarıda kalmaması için başlattığı “Kimse Üşümesin” projesi hakkında açıklamalarda bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Projemiz devam ediyor, sokaklarda yaşayan evsiz ve kimsesiz vatandaşlara hizmet vermek amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Kimse üşümesin diyerek 153 numaralı hattımız üzerinden gelen kayıtları değerlendirdik. Kimsesizleri görmezden gelmiyoruz. Sokakta kalan kişileri kalıcı bir yere yerleştirene kadar konuk edeceğiz. Bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile irtibat halindeyiz. Gerçekten bu konuda mağdur olan kişilere şahit olan vatandaşlarımızdan 153 numaralı hattımızı arayarak bilgi vermelerini istiyoruz. Çünkü bu vebal hepimizin üzerindedir” dedi.

Sosyal belediyecilikte önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Geylani, “Kimse üşümesin projesinin hemen ardından ‘Çorbalar Bizden’ projesi ile iki farklı noktada kurduğumuz stant ile vatandaşlara ücretsiz çorba-ekmek ikramında bulunmaya başladık. Paylaşmak bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Tatvan Belediyesi olarak ilçemize ve vatandaşlarımıza layıkıyla hizmet etmek için çalışıyor ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Alt yapıdan üst yapıya, kültürel, sanatsal ve sosyal projelere kadar geniş bir çerçevede hizmet sunuyoruz. Tatvan Devlet Hastanesi önüne yerleştirdiğimiz ikram standında hasta ve hasta yakınları başta olmak üzere hastane personeline sabah saat 09.00-13.00 arasında, Tatvan Yaşam AVM önünde ise 15.00 ile 18.00 arasında çorba-ekmek ikramı yapıyoruz. Hizmete sunduğumuz sıcak çorbalarımızı halkımıza ikram etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımız sabahın erken saatlerinde hastanemize gerek tedavileri gerekse de hasta ziyaretleri için gelirken bazen kahvaltı yapamıyorlar ya da tetkikler için yemek yemeden gelmek durumunda kalıyorlar. Bizde buradaki çorba ikramlarımızla hemşehrilerimizin gönüllerini ısıtmaya devam edeceğiz. Bütün hizmetlerimizi halkımızın refahı, huzuru ve mutluluğu için uyguluyoruz. Hayata geçirdiğimiz sosyal ve diğer hizmetlerimiz sayesinde vatandaşlarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak, bir hayır duası almak bizim için yeterlidir. Gönüllerde yer almak bizim önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.

Program sonunda, kendisine bu imkanı verdiği için TRT GAP ailesine teşekkür eden Başkan Geylani, tüm dinleyicileri Tatvan’ın güzelliklerini görmeye davet etti.
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