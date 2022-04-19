Başkan Geylani öğrencilerle bir araya geldi

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından üniversite sınavına hazırlık yapan öğrencilere yönelik ‘afet farkındalık eğitimi’ verilirken, Başkan Mehmet Emin Geylani de öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının ’Türkiye Afet Tatbikat Yılı’ ilan edilmesiyle afet ve acil durumlara yönelik farkındalığın oluşması amacıyla eğitimler verilmeye devam ediyor. Bu çerçevede Tatvan Gençlik Merkezi konferans salonunda düzenlenen eğitimde Arama Kurtarma Uzmanı Fevzi Epözdemir tarafından sınava hazırlık yapan öğrencilere afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde anlatıldı. Programa, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak, Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar, gençlik liderleri ve sınava hazırlık yapan birçok öğrenci katıldı.

Belediye Başkanı Geylani, etkinliğe katılan öğrencilere yardımcı kaynak deneme seti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yazdığı ve 2021 yılında yayın hayatına giren "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabı hediye etti. Programın sonunda öğrencilerle hasbihal eden Geylani, öğrencilerin istek ve sorularını yanıtlayarak, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Üniversiteye hazırlık yapan öğrenciler ile bir ara geldiklerini belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Gençlik merkezine gelerek eğitim alan ve etüt salonlarını kullanan gençlerimiz ile bir araya geldik ve sohbet ettik. Mevcut ülkemizdeki doğanın, çevrenin ve iklim ile ilgili bilgilendirmelerimizi yaptık. Önümüzde üniversite sınavı var ve bu konuda öğrencilerimize ek kaynak desteğinde bulunduk. Son dönemde Cumhurbaşkanımızın ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ kitabını hediye ettik. Aslında bu konunun ne kadar önemli olduğunun göstergesi olan Rusya ve Ukrayna savaşı ile bir daha kendini göstermiş oldu” diye konuştu.

Gençlerin üniversite sınavında başarılı olmaları için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Geylani, “Gençlerimiz pırıl pırıl ve nasip olursa Türkiye’de güzel meslekler elde edecekler. Bu konuda dikkat etmeleri gereken çevre ve şehircilik, iklim değişikliği ve dünyadaki adalet ve düzen ile ilgili olsun bir yaşam ve prensibin neler olduğunu kendilerine ilettik. Buradaki Gençlik Merkezi Müdürümüze, İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüze, gençlik liderlerimize ve hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah geleceğimizde umut var. Türkiye en kısa zamanda bu gençlerimiz ile birlikte hak ettiği güzel yerlere gelmiş olacak” şeklinde konuştu.

Etkinlik hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.