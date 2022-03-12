Başkan Geylani kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaklaşık iki gündür devam eden yoğun kar yağışının ardından temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı ile birlikte ilçe merkezindeki cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Geylani, “Bu sene çok yoğun bir kar yağışı gerçekleşti. Mart ayında 174 santimetre kar yağdı. Son 24 saatte 45 cm yağan bir kar yağışı var ve önümüzdeki 2 gün boyunca da kar yağışının devam edeceği görünüyor” dedi.

“20 iş makinesi ve 25’e yakın personelimizle sahadayız”

24 saat dolmadan bütün ara sokakların kardan temizlendiğini belirten Başkan Geylani, “Tipi ve fırtına görüş mesafesini kapatıyor. Bu görüş mesafesinin kapanmasından dolayı çalışmalar da olumsuz etkilenmektedir. Bizim buradan vatandaşlarımıza gerekmedikçe araçları ile dışarıya çıkmamaları gerekmektedir. Çünkü hem karla mücadelemizi etkilemekte hem de tehlikeli bir durum arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

Karla mücadele ekiplerinin sahada aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Geylani, “Yol açma çalışmaları yaparken maalesef dar sokaklarda çift taraflı parklar çalışmalarımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu konuda vatandaşlarımızın hassasiyet göstermeleri bizi memnun edecektir. Allah’ın izniyle olumsuz hiçbir durum olmadan Tatvan Belediyesi sahada 24 saat boyunca vatandaşlarımızın hizmetindedir. Bu konuda herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.