Başkan Geylani, alt yapı çalışmalarını inceledi
BİTLİS’İN TATVAN BELEDİYE BAŞKANI MEHMET EMİN GEYLANİ, ŞEHİR GENELİNDE DEVAM EDEN KİLİTLİ PARKE YOL YENİLEME ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ
Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, şehir genelinde devam eden kilitli parke yol yenileme çalışmalarını inceledi.
Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin birçok noktasında gerçekleştirilen kilitli parke yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Birim amirleri ile Bahçelievler, Dumlupınar ve Sosyal mahallelerinde devam eden yol yenileme çalışmalarını inceleyen Başkan Geylani, mahalle sakinleri ile sohbet etti. Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Geylani, birim amirlerine sorunların çözülmesi için talimat verdi. Her gün düzenli olarak çalışmaları inceleyen Başkan Geylani, “Şehrimizin hem alt hem de üst yapısını yaparak büyük bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz hizmet ağıyla ilçemizi baştan aşağı yeniliyoruz. Bugün birim amirlerimiz ile birlikte Bahçelievler, Dumlupınar ve Sosyal mahallelerimizde yapılan yol yenileme çalışması hizmetlerimizi inceledik. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Tüm cadde ve sokaklarımızı ilmik ilmik örüyoruz ve yıllarca ihmal edilen noktalarımıza hizmetimizi ulaştırıyoruz” dedi.
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