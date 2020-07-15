Başkan Çoban’dan şehit ailesine ziyaret

Bitlis‘in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, şehit ailesini ziyaret etti.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Halit Topuz’un babası Yusuf Topuz’u ziyaret eden Başkan Çoban, burada aile fertleriyle bir süre sohbet etti. Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade eden Başkan Çoban, her türlü ihtiyaçlarında kapılarının şehit ailelerine açık olduğunu söyledi.

Şehit babası Yusuf Topuz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Çoban’a ziyaretinde Belediye Yazı İşleri Müdürü Nebi Alçiçek ile Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı olan şehit babası Kerem Öztürk de eşlik etti.