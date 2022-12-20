Aydınlar beldesi öğrencileri spor sahasına kavuştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydınlar Belediyesi’nde yapılan kapalı halı saha hizmete girdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Beldesi İmam Hatip Ortaokulu bahçesine kapalı halı saha yapıldı. 4 bin TL’ye mal olan halı saha Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Aydınlar Beldesi Beldeye Başkanı Arif Tusun, vatandaşlar, öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile açıldı. Halı sahanın açılış maçı Aydınlar Ortaokulu Yıldız Kızlar Futbol takımı arasında gerçekleştirildi. Öğrenciler, halı sahanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.