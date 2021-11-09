banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'

Atıl durumdaki okul binası geri dönüşüm malzemeleriyle sosyal tesise dönüştürüldü

Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Taşharman köyünde 50 yıl önce yapılan ve atıl vaziyette olan eski okul binası, bir grup öğretmen ve gönüllünün bir araya gelerek oluşturduğu ‘Renkli Rüyalar Grubu’ tarafından geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak öğrenciler için sosyal tesise dönüştürüldü.

BİTLİS 09.11.2021, 15:43
Atıl durumdaki okul binası geri dönüşüm malzemeleriyle sosyal tesise dönüştürüldü

Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Taşharman köyünde 50 yıl önce yapılan ve atıl vaziyette olan eski okul binası, bir grup öğretmen ve gönüllünün bir araya gelerek oluşturduğu ‘Renkli Rüyalar Grubu’ tarafından geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak öğrenciler için sosyal tesise dönüştürüldü.

Taşharman köyünde sosyal tesis olarak dönüştürülen binanın açılışına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, Renkli Rüyalar Grubu’nun gönüllü öğretmenleri, köy okulu öğretmenleri, öğrenciler ve Tatvan Gençlik Merkezi gönüllüleri katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Çağatay ve beraberindekiler sosyal alana dönüştürülen binada yapılan çalışmaları inceledi. Daha sonra okulun ilk hali ve yapılan çalışmalarla ilgili sinevizyon gösterimini izlendi.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, grubun Bitlis ve ilçelerinde 26 okulda bu tür çalışmalara imza attığını belirterek, “Taşharman köyü Ahlat ilçemizin en güzel köylerinden bir tanesidir. Toplamda 141 öğrencisi var. Şu anda içinde bulunduğumuz bina eski okul binası. 50 yıllık bir bina aslında. Bu binayı anaokulu öğrencilerinin kullanması için Tatvan’da faaliyet gösteren Renkli Rüyalar isimli bir sivil toplum grubu bu okulla birlikte Bitlis’te toplamda 26 okulu böyle güzel kullanılabilir hale getirmiştir. Geçen yıl da bu tür okulların açılışlarına davet etmişlerdi. Ancak pandemiden dolayı gidememiştik. Bu yıl birazda normalleşmeden sonra Taşharman köyümüzdeki bu okulumuzu açtık. Çok da güzel olmuş. Şu anda içinde bulunduğumuz okul 50 yıllık ama içinde yapılanlardan sonra sanki dün yapılmış gibi gösteriyor. Burada tamda gündeme uygun bir şekilde geri dönüşüm malzemeleri ile oluşturulmuş. Eski araç lastikleri, paletler burayı daha kullanılabilir hale getirmiş. Emeği geçen bütün öğretmenlerimize ve katkı sunan köylülerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Renkli Rüyalar Grubu Koordinatörü Süleyman Sertal da, Ahlat ilçesine bağlı Taşharman İlkokulundaki projelerinin birden fazla aşamadan oluştuğunu belirterek, “Öncelikle okulun dış bölümünde bir çalışma yaptık. Dış duvarlar farklı renklerle boyandı. Atıl vaziyetteki okulumuz yaklaşık 50 yıllıktı. Okulumuzu Onursal Başkanımız Asım Kardoğan’ın annesi ve babası olan Halime ve Zeki Kardoğan adına yeniden eğitime kazandırdık. Bu çalışmayı öğrencilerin bilişsel süreçleri, fiziksel ve bedensel durumlarına göre düzenledik. Birinci bölümde spor salonu olarak düzenleme yaptık. Duvarlara, Türk ve dünya sporuna katkıda bulunmuş sporcuların resimlerini çizdik. İkinci bölümde sinevizyon bölümü var. Burada özellikle öğrencilerin zihinsel gelişimine yönelik olarak projeksiyon çalışması yaptık. Üçüncü bölüm ise özellikle öğrencilerin düşünsel ve zihinsel faaliyetlerini göz önünde bulundurarak, bir kütüphane, okuma köşesi ve zeka atölyesi yaptık. Bunları yaparken, Asım Kardoğan’ın kendi evinde kurmuş olduğu atölyeden faydalandık. Geri dönüşüm malzemelerini de kullanarak değişik bir kütüphane ve zeka oyunları atölyesi yaptık. Burada 50 günlük bir çalışma ile okulumuzu yeniden öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Renkli Rüyalar Grubu öğretmenleri, okulun öğretmenleri ve öğrencileri de bu konuda bizlere destek oldular. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6